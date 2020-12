Seine-Maritime. Prison avec sursis pour un ancien curé accusé d'agressions sexuelles

Les faits remontent à 2007 et sont révélés au grand jour en février 2017, après le dépôt d'une plainte au commissariat de Rouen pour agressions sexuelles sur mineur. Bernard Lecoquierre, ancien curé, désormais à la retraite et qui exerçait alors dans la paroisse de Dieppe Est, se lie ainsi d'amitié avec un jeune collégien de 11 ans, qui souhaite alors devenir diacre, rappellent nos confrères du Courrier cauchois.

Une proximité qui interroge

Cette proximité interroge et l'ecclésiastique est alors muté à Yerville, où il finit par retrouver le jeune adolescent qui est hébergé dans le presbytère car il est en formation pour devenir cuisinier. "Là, les faits sont allés crescendo", rappelle Me Mélanie Derny qui a défendu la victime lors du procès, mardi 15 décembre, devant le tribunal correctionnel de Rouen. À la barre, le prévenu explique qu'il s'était senti "provoqué" et affirme s'être "laissé embobiner, harceler, utiliser". Son avocat indique que l'homme "n'est pas un prédateur sexuel".

L'ancien curé a été condamné à deux ans de prison avec sursis et a été inscrit au fichier des délinquants sexuels.