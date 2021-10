Idée cadeau. L'Almanach perpétuel de la Normandie : une page de notre histoire

C'est sous la forme traditionnel d'un almanach, bien souvent le seul livre que possédaient les familles normandes populaires jusqu'au début du XXe siècle, que Claude Quétel choisit de raconter la Normandie sous ses diverses facettes dans L'Almanach perpétuel de la Normandie, publié chez Orep. L'auteur dévoile, page après page, l'histoire de la Normandie à travers les événements et les hommes qui l'ont fait vivre.

Un condensé de culture normande

Né à Bernières-sur-Mer, dans le Calvados, en 1939, Claude Quétel est un auteur prolifique. Son domaine de prédilection ? La Seconde Guerre mondiale en Normandie, c'est même un expert en la matière. Historien, directeur de recherche au CNRS, puis détaché comme directeur scientifique au Mémorial de Caen de 1991 à 2005, il a publié près d'une cinquantaine d'ouvrages sur le thème. Profondément attaché à la Normandie, comme l'illustrent ses souvenirs d'enfance narrés dans Le chien des boches, paru chez Albin Michel en 2016, Claude Quétel défend le patrimoine normand sous tous ses angles. "J'ai souhaité alterner histoire politique, histoire sociale, économique et culturelle, souligne l'auteur. Et les cinq départements sont cités à parts égales." Cet almanach offre donc un panorama du patrimoine normand. Il s'enrichit en complément d'une dizaine de recettes phares de la Normandie et d'un lexique en patois normand : "Car je défends aussi les patois normands, que je pratique toujours. Il me semblait essentiel que le parler normand ait sa place dans cet almanach."

À chaque jour sa surprise

L'auteur, qui connaît bien la Normandie, s'amuse à surprendre le lecteur avec une anecdote insolite à chaque page : "Pour chaque jour de l'année, j'exhume au moins une histoire en lien avec la date. C'est toute la richesse de l'almanach de pouvoir aborder l'histoire de la Normandie de façon éclatée. Cet almanach est avant tout un livre d'histoire, mais je mêle la petite histoire et la grande histoire en faisant référence aussi bien au cinéma qu'aux faits divers, à la littérature ou encore aux produits normands." On apprend par exemple que la comtesse de Ségur a séjourné au château de Nouettes, qu'Honfleur a engagé des renifleurs en 1991, que des vestiges du World Trade Center sont exposés au Mémorial de Caen et que Deng Xiaoping fut étudiant à Bayeux : des informations tout à fait méconnues qui vous feront briller en société !

Pratique. Claude Quétel, L'Almanach perpétuel de la Normandie, Orep, 24.90 €