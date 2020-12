Auto. TOYOTA GCA, un concessionnaire au côté des professionnels [Publireportage]

Toyota GCA, s'impose comme un véritable partenaire automobile pour les professionnels. Le concessionnaire normand propose une large gamme utilitaires et de nombreux services. Une équipe commerciale est dédiée aux professionnels.

Une gamme utilitaires qui s'étoffe

TOYOTA HILUX, " l'indestructible "

En huit générations et après plus de 18 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 1968, le Toyota Hilux s'est forgé une réputation de robustesse, de longévité et de fiabilité qui en fait la référence mondiale des pick-up.

Le nouveau Toyota Hilux, plus baroudeur, plus robuste et plus doué que jamais fait aujourd'hui peau neuve avec un design fort et une nouvelle motorisation 204 cv. Il propose ainsi un niveau d'agrément de conduite, de confort et d'équipements exceptionnels. Conçu pour tout aborder, terrain difficile ou stress de la vie quotidienne, rien ne l'impressionne.

TOYOTA PROACE, l'utilitaire " made in France "

Ce fourgon polyvalent et ingénieux, maintenant disponible en version électrique, est avant tout un partenaire idéal sur lequel vous pourrez compter tout au long de votre journée, et ce, dans n'importe quelle situation. Disponible en quatre versions, trois longueurs et deux empattements, le Toyota Proace a été conçu pour répondre en tous points à votre activité grâce à son volume utile allant de 3,2 à 6,6 m³.

TOYOTA PROACE CITY

Plus compact, plus citadin, agile comme un poids plume et efficace comme un poids lourd, le Proace City, petit dernier de la famille Toyota, est disponible en deux versions et deux empattements. Il offre le meilleur volume utile de son segment avec jusqu'à 3,8 m³ sur le Medium et jusqu'à 4,4 m³ sur le Long. Une version Cabine approfondie est également disponible et permet de transporter jusqu'à cinq personnes tout en conservant la modularité avec son système ingénieux de cabine approfondie repliable (banquette et cloison).

Des offres attractives pour bien finir l'année

Jusqu'au 31 décembre 2020, Toyota GCA célèbre les fêtes de fin d'année avec les Journées + Utilitaires. 14 Hilux sont ainsi disponibles à partir de 20 200 € HT pour une livraison immédiate et le Toyota ProaceCompact 1,5 L est à partir de 199 €/mois sans apport et sans condition de reprise.

De l'utile à l'agréable

Hervé ANNE, maraîcher à CROUAY témoigne:

"Je suis maraîcher bio à CROUAY près de BAYEUX depuis plus de 13 ans. Nous travaillons en famille et pour transporter nos légumes pour les marchés et livrer notre magasin, nous avions besoin d'un véhicule capable de charger et de tracter. Nous avons donc décidé il y a sept ans d'acquérir notre premier Toyota Hilux. Nous en avons été tellement satisfaits, tant en terme de plaisir de conduite et de fiabilité que nous venons de prendre livraison de notre quatrième Hilux la semaine dernière grâce à notre super(be) vendeuse Cindy Audouard.

Aujourd'hui, leur utilisation quotidienne nous procure beaucoup de plaisir mais c'est autrement que nous les apprécions pleinement. En effet, depuis deux ans nous partons faire un raid pour les fêtes de fin d'année dans le désert de Merzouga. C'est une expérience que nous vivons sereinement grâce la fiabilité de nos Hilux. Ils se sortent toujours de toutes les situations, même les plus compliquées. Du pur plaisir !!"