Manche. Les sapeurs-pompiers reprennent la vente des calendriers 2021

La distribution des calendriers 2021 par les sapeurs-pompiers de la Manche, suspendue depuis le 30 octobre à cause de la crise sanitaire et du confinement, reprend mardi 15 décembre, tout en respectant les gestes barrières et le couvre-feu de 20 heures, mis en place le même jour.

Attention, les sapeurs-pompiers sont toujours en uniforme, avec une carte officielle ou une attestation d'appartenance au corps des sapeurs-pompiers de la Manche. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Manche "appelle la population à la plus grande vigilance face aux escroqueries et aux personnes malintentionnées susceptibles de distribuer en tenue civile des calendriers au nom des sapeurs-pompiers".