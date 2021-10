Bayeux. Pour Noël, une grande collecte de jouets organisée à la Halle ô grains

La solidarité est de mise à Bayeux. Comme dans de nombreuses communes à l'approche des fêtes de Noël, la Ville, en partenariat avec le Secours Populaire et les Restos du Cœur, organise une collecte de jouets mardi 15 et mercredi 16 décembre. Produits d'hygiène, vêtements, matériel de puériculture, livres et jouets neufs ou d'occasion en très bon état pour des enfants de 0 à 14 ans sont les bienvenus, à déposer à la Halle ô grains, située 66 rue Saint-Jean. C'est ouvert de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures.

La Ville recherche aussi des bénévoles pour aider au tri, à la désinfection et à l'emballage des cadeaux. Pour donner un coup de pouce au Père Noël, vous pouvez contacter le 02 31 92 03 30.