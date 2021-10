Le Grand-Quevilly. 120 logements privés d'eau pendant la nuit

Les pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés vers 21 h 30 samedi 12 décembre, à Grand-Quevilly, pour une fuite d'eau, rue Claude-Debussy. Une rupture de canalisation en fonte en était à l'origine, impactant plusieurs immeubles avec un débit important vers les caves.

Les agents de la métropole et les sapeurs-pompiers ont mis en place un barrage et asséché plusieurs caves. L'opération a entraîné une coupure d'eau pour environ 120 logements, dans trois bâtiments. Les travaux se sont achevés vers 5 heures du matin le dimanche 13 décembre, pour rétablir l'eau courante. Les pompiers ont quitté les lieux un peu plus tôt dans la nuit, après avoir écarté tout risque électrique.