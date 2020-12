Football (Ligue 2). Le SM Caen contient le leader Troyes sur sa pelouse (0-0)

D'Ornano est toujours imprenable. Le Stade Malherbe Caen est parvenu, samedi 12 décembre, à contenir le leader de Ligue 2, Troyes. Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). Les Malherbistes conservent leur invincibilité à domicile, mais cette 15e journée marque aussi un quatrième match sans victoire pour les hommes de Pascal Dupraz. "C'est sûr qu'en termes comptables, on n'est pas dans ce que l'on voulait, mais on continue à avancer. Il reste deux matchs, avant la trêve, qui seront importants pour recoller au peloton de tête", a réagi Anthony Weber au micro de BeIn Sports. Prochain rendez-vous vendredi 18 décembre, à Dunkerque, avant la réception de Sochaux.