Rouen. Pour Noël, on va mettre le paquet !

Plus que jamais, les joies de Noël sont attendues et espérées. Quoi de plus heureux que ce moment de partage en famille où l'on prend autant de joie à offrir et recevoir ? Si par précaution la jauge sera réduite, cela ne nous empêchera pas de faire de ce moment une fête. Et pour préserver toute la magie de Noël, faites preuve de créativité en réalisant des décorations originales.

Papa pique et maman coud !

Alors que les frimas hivernaux sont désormais notre quotidien, il est temps de reprendre des travaux d'aiguilles, au coin du feu pour les plus chanceux. Pour ceux qui maîtrisent l'art du tricot, vous trouverez votre fil au Studio laine de la rue Beauvoisine ou chez Phildar, rue de la Champmeslé à Rouen : c'est le matériau idéal pour créer les traditionnelles chaussettes à suspendre au-dessus de la cheminée en attendant le passage du Père Noël et ses cadeaux. Si vous préférez vous glisser dans la peau du Père Noël, avec un bon patron, du tissu de velours rouge combiné à de la fourrure synthétique de chez Toto et des boutons dorés achetés chez Homo Roussel, rue aux Ours, vous trouverez de quoi concevoir un costume original et sur-mesure. Mais pourquoi ne pas aussi incarner la Mère Noël et ses lutins pour charmer petits et grands ?

Petit village, grande joie

Il est temps d'installer le village de Noël ou la crèche au pied du sapin : une activité qui rassemblera toute la famille et qui permet de se plonger dès à présent dans la magie de Noël. Pour une crèche traditionnelle, vous trouverez des santons de terre cuite à la boutique de la cathédrale ou au monastère des sœurs bénédictines de Rouen. Mais si vous préférez concevoir un village animé plutôt qu'une crèche, c'est à Stratégie, rue Saint Nicolas, que vous trouverez de charmantes décorations mobiles ou sonores, comme ces saynètes qui s'animent à la chaleur des bougies chauffe-plat ou ces villages miniatures/boîtes à musiques. Bien sûr, pour mettre en valeur ces mises en scène, rien ne vaut une belle guirlande lumineuse : Bouchara en offre un large choix. Les plus jeunes seront forcément happés et fascinés par ces scènes miniatures.

Sapin : avec ou sans aiguilles

Quoi qu'il arrive, le sapin, reste l'élément de décoration incontournable de Noël. On ne se lasse pas du sapin naturel, dont la senteur embaume les maisons à l'approche de Noël. Pour des fêtes qui ne manquent pas de piquant et pour respecter la tradition, vous pourrez vous en procurer facilement à Histoires de fleurs, rue Ganterie. On peut aussi s'offrir un centre de table fleuri ou des bouquets aux couleurs de Noël. Pour ce qui est des boules, guirlandes et des petits personnages à suspendre, vous trouverez d'adorables décorations à la droguerie Deconihout, rue du Gros-Horloge. Mais pour ceux qui espèrent un peu plus de douceur et de tendresse, c'est le charmant sapin en peluche de la boutique Choux et grenadine, rue Grand-Pont, qu'il vous faut.