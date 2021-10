Football (National). Victorieux, QRM prend la première place du classement

Le match

L'équation était simple pour les Rouge et Jaune sur le terrain du SC Lyon vendredi 11 décembre : la victoire à tout prix pour s'offrir le fauteuil de leader. Et après une occasion stoppée par les portiers de chaque côté, les deux attaquants normands ont montré l'étendue de leur talent, tout d'abord sur un corner dévié de la tête par Ottman Dadoune à la 33e minute, puis cinq minutes plus tard, avec la récidive sur une passe en profondeur de son compère de l'attaque Andrew Jung. La série ne s'arrête pas là, puisque Jung se joue de la défense adverse et enfonce encore un peu plus une équipe déjà mal en point au classement, juste avant la mi-temps. Aucun but n'est marqué au cours de la 2e période par les joueurs de Bruno Irles, qui se contentent de conserver leur avance et repartent donc du Rhône avec trois points en poche.

Prochain rendez-vous

Grâce à cette 5e victoire consécutive, QRM prend la première place du classement avant de pouvoir prendre un peu plus d'avance dès vendredi 18 décembre en recevant le Red Star, actuel 3e.