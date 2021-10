Football (National 1). Objectif première place pour Quevilly Rouen Métropole

Ce match en retard de la 12e journée de National - coup d'envoi à 18 h ce vendredi 11 décembre - sonne comme un premier grand tournant de cette saison si particulière. Car les Normands, qui restent sur quatre victoires consécutives, ont la possibilité en cas de victoire sur la pelouse du SC Lyon de prendre seuls la tête du championnat.

Aujourd'hui 3e à un point de Bastia et du Red Star qui ont un match de plus au compteur, les Rouge et Jaune rencontreront une équipe en difficulté, 17e du championnat, avec une seule victoire au compteur et qui reste sur un match nul à Boulogne. A cette occasion, les Seinomarins retrouveront une vieille connaissance puisque les Lyonnais sont coachés par Manu Da Costa, l'ancien entraîneur de QRM.