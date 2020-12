Agon-Coutainville. L'Œil bleu : 50 affiches au nom de villes manchoises

Carentan, Cherbourg, Coutances, Granville, Le Mont Saint-Michel, Saint-Pair-sur-Mer ou encore Saint-Vaast-la-Hougue… Depuis trois ans, l'illustrateur et graphiste Thibault Painsecq, basé à Agon-Coutainville, réalise des visuels sous forme d'affiches et de cartes postales, à l'effigie de lieux emblématiques de la Manche, sa côte, ses villes et villages.

Il propose aujourd'hui 50 modèles différents aux teintes vives, sous la signature de L'Œil bleu, l'entreprise qu'il a créée. "L'œil, c'est le sens que j'utilise le plus pour développer la composition, les formes, les couleurs", explique celui qui réalise beaucoup de croquis en sillonnant le département et depuis son atelier.

Une entreprise qui gagne en notoriété au fil des années. "Il y a un regain de demandes pendant la période des fêtes de Noël, car j'essaye de proposer des prix accessibles", constate-t-il. Son site internet loeilbleu.shop a notamment gagné en visibilité lors du premier confinement. "J'ai l'impression que ça plaît autant aux locaux qu'aux touristes."

Et pour preuve. "J'envoie aussi mes créations à l'international, au Canada, en Angleterre ou en Europe de l'Est", explique cet amoureux de la Manche.

"C'est sans fin, il y a énormément de choses à voir dans la Manche. Je n'en suis qu'au début de mon exploration, même si j'aimerais aussi me développer dans le Calvados, et plus largement en Normandie. Donc j'ai encore beaucoup de travail", confie-t-il. Ses affiches sont à retrouver ici et dans neuf boutiques partenaires réparties dans le département.