Sud-Manche. "Consommez local, sinon on finira tous à poil" : le calendrier

En novembre dernier, en plein confinement, 90 commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët avaient pris leur courage à deux mains et s'étaient mis littéralement à poil, en acceptant de poser nus devant l'objectif de Manon Laisné, photographe professionnelle. Le mot d'ordre : "Consommez local, sinon on finira tous à poil", alors que la plupart des commerces étaient contraints de fermer à cause de la crise sanitaire. Des affiches avaient été placardées dans les magasins. Aujourd'hui, les photos sont au cœur d'un calendrier, disponible dès le jeudi 10 décembre dans les enseignes participantes. Avec cet argent, les commerçants veulent organiser une grande animation et dynamiser la ville. "On ne sait pas quand l'animation aura lieu, mais on va au moins attendre la réouverture des bars et des restaurants pour que tout le monde en bénéficie", explique Manon Laisné, pour qui la campagne d'affichage a eu un réel impact sur la clientèle. "Je ressens vraiment cette envie de consommer local et je pense que faire passer le message avec l'humour a bien aidé", se réjouit-elle.

🎁🎁🎁LE VOILÀ !!! 🎁🎁🎁 Retrouvez le dès jeudi chez tous vos commerçants ayant participé à l'opération "consommez local... Publiée par Manon Laisne Photographie Mphoto sur Lundi 7 décembre 2020