Calvados. Une tombe princière de l'âge du bronze découverte lors de fouilles

La belle trouvaille de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Entre août et novembre, des fouilles ont été menées à Giberville, en amont de la construction d'un lotissement. Cette fouille révèle des vestiges du Mésolithique jusqu'aux périodes contemporaines, et particulièrement une tombe princière de l'âge du bronze ancien, soit 1800-1600 ans avant Jésus Christ. "La fouille a livré quatre ensembles funéraires de l'âge du Bronze ancien. L'un de ces groupes contient deux très grandes tombes et une dizaine d'autres plus modestes associées à une exceptionnelle tombe dite 'princière'. Son vaste caveau, de forme trapézoïdale, devait être surmonté d'un monument funéraire dont aucune trace n'a été conservée", indique l'INRAP dans un communiqué.

Un poignard en bronze, des fragments de parures en ambre et 14 pointes de flèche armoricaines en silex ont également été découverts dans cette tombe. Un "mobilier ayant vocation à affirmer, jusque dans l'au-delà, le statut du défunt", est-il précisé.