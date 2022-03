Fécamp. Deux marchés supplémentaires les 24 et 31 décembre

La Ville de Fécamp va proposer deux marchés exceptionnels pour les fêtes de fin d'année. Les marchés hebdomadaires des samedis 26 décembre et 2 janvier sont maintenus, mais pour permettre aux habitants et touristes du territoire de pouvoir effectuer leurs achats alimentaires juste avant les fêtes de fin d'année, deux marchés des producteurs se tiendront les jeudis 24 et 31 décembre, de 8 heures à 13 h 30, sur la place du Carreau et dans la Halle au Beurre.

Marché des producteurs - Ville de Fécamp