Caux Seine Agglo. La préfecture de Seine-Maritime interdit les marchés de Noël

Sur le territoire de Caux Seine Agglo, trois villes (Bolbec, Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine) avaient décidé de faire de la résistance malgré les recommandations de la préfecture de Seine-Maritime. Ces municipalités avaient décidé de maintenir leurs marchés de Noël pour soutenir le commerce local en cette période de crise sanitaire. Mardi 8 décembre, la préfecture s'est montrée plus stricte. Elle a interdit la tenue de ces manifestations. Les marchés de Noël sont donc annulés.

Les marchés de Noël de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine devaient se tenir les 12 et 13 décembre, celui de Bolbec les 18, 19 et 20 décembre.