Mortagne-au-Perche. Des étudiants au service des entreprises locales

Tout a commencé lors d'une réunion entre commerçants et élus dans la ville de Mortagne-au-Perche. Pascale Chauveau, vice-présidente au développement économique tourisme et numérique au sein de la communauté de communes mais également professeur d'économie et gestion en BTS Gestion de petites et moyennes entreprises au lycée Jean-Monet, a une idée : mettre les compétences et connaissances de ses étudiants au service des commerçants et producteurs locaux pendant la crise. "C'est une décision que nous avons prise de concert avec la directrice de l'office de tourisme", explique l'enseignante. Rapidement, les étudiants se mettent à l'œuvre. "J'ai aidé un institut de beauté du centre-ville dans la création d'un site web, d'affiches ou encore de flyers", raconte fièrement Alycia, étudiante de 19 ans. Maxence, lui, a proposé ses services à la boutique Babioles. "J'ai développé une boutique en ligne en fonction des demandes de la commerçante", expose le jeune homme. Une aide précieuse que la commerçante apprécie.

"En trois semaines, il a développé ma boutique en ligne et m'a expliqué comment m'en servir", indique Weepsy Reibel, propriétaire de la boutique Babioles. Le jeune homme reste en contact et effectue un suivi auprès de la commerçante. "C'est un échange de bons procédés. Les commerçants peuvent bénéficier d'une aide bénévole et les étudiants, ils acquièrent de l'expérience dans le monde professionnel", se réjouit Pascale Chauveau. D'autres élèves de la classe aident différemment et mettent à jour les données des commerçants et producteurs sur le site de l'office du tourisme. Un soutien de l'activité économique à la communauté de communes mis en valeur pour les étudiants grâce à la création d'une option portant sur l'engagement citoyen, qui leur servira pour l'obtention de leur diplôme et dans leur poursuite d'études.