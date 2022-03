Les Black Eyed Peas n'en finissent pas de dévoiler des collaborations de très haut niveau au travers de leur album Translation. Après Mamacita et Ritmo, le groupe présente Girl Like Me, en duo avec Shakira.

Ambiance latina une nouvelle fois pour le trio américain, en compagnie de la belle Colombienne. Couplets rap, refrain entraînant, la mayonnaise prend et on adore ! Une raison de plus de regretter que la Saint-Sylvestre se fasse en format réduit cette année, ce hit étant idéal pour danser !