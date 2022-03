Seine-Maritime. Un chauffeur vous raccompagne au volant de votre voiture

Une nouvelle application en Seine-Maritime pour vous aider à rentrer chez vous. Elle s'appelle Saint Bernard Services. Si vous vous retrouvez dans l'impossibilité de reprendre le volant, l'application vous propose un chauffeur qui va conduire votre propre voiture. À l'origine du projet en Seine-Maritime, un couple : Virginie Lemelle et Jérôme Landuré, du Havre. Cela fait 20 ans qu'ils travaillent comme maîtres d'hôtel pour un traiteur. Ils ont vu de nombreux convives dans l'impossibilité de reprendre leur voiture à l'issue de réceptions. En faisant quelques recherches, ils sont tombés sur cette application mise au point à Dijon, déjà déclinée dans cinq autres départements français (Haute-Savoie, Savoie, Rhône et en outre-mer).

Avec un autre couple de Rouen, ils ont donc lancé, en plein reconfinement, Saint Bernard Services 76. "Après une soirée arrosée, une sortie d'hôpital avec un plâtre ou simplement parce que vous n'avez pas envie de reprendre le volant, il vous suffit de télécharger l'application. Vous choisissez votre lieu de départ et d'arrivée, l'heure souhaitée et un chauffeur vient prendre le volant à votre place. Dès que le chauffeur vous a ramené avec votre véhicule, il repart par ses propres moyens, trottinette, vélo, ou simplement avec un coéquipier qui l'aura suivi avec un autre véhicule."

St Bernard Normandie vous presente aujourd'hui les 2 services qui complètent l'offre de l'application

En quelques jours, déjà plus de cinquante chauffeurs se sont inscrits. Il s'agit pour eux d'un complément de revenus. Le prix de la course est fixé entre 1,10 euro et 1,50 euro la minute.