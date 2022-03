Calvados. Au centre de tri, des colis comme s'il en pleuvait

Au centre de tri de Giberville, c'est l'effervescence avant les fêtes de fin d'année. Chaque jour, des millions de colis sont réceptionnés, triés puis envoyés chez les particuliers ou d'autres plateformes de tri du Calvados. Veepee, Showroomprivé, La Redoute sont les grands gagnants du confinement et de la période de Noël.

La barre des 20 000 colis par jour dans le viseur

Dès 5 heures du matin, les premiers poids lourds chargés arrivent de Bretagne, du Nord et de la région parisienne. Première étape : décharger chaque camion. Sur le convoyeur mobile, plus de 17 000 colis transitent et sont scannés un à un, par un premier opérateur, pour "l'enregistrement et le suivi du trajet du colis", indique Jean Louvel, responsable du centre de tri de Giberville. "On prévoit de dépasser les 20 000 colis par jour en décembre." Une fois scannés, les colis sont triés par codes postaux pour faciliter l'étape de la livraison des postiers. "Les codes compliqués d'un côté et les simples d'un autre", indique le chef d'orchestre. Rien que pour la ville de Caen, la tournée est découpée en 13 secteurs par quartier. "Il faut mémoriser les 1 150 rues de Caen", sourit-il. Le tri nécessite de l'attention et de la vigilance de la part des opérateurs, comme Yann, qui vient de l'Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de Troarn, habitué depuis trois ans. "Noël est toujours fatigant. Il faut bien regarder l'étiquette pour ne pas se tromper." En cas d'erreur entre deux codes proches, le client devra patienter un peu plus longtemps avant d'avoir son colis sous le sapin. "Si on a une fausse direction, on perd 24 heures car il doit repasser par Rennes avant de revenir dans notre entrepôt", poursuit Jean Louvel. Heureusement, le centre de tri "compte 6 erreurs pour 1 000 colis triés".

Notre reportage au sein du centre de tri Impossible de lire le son.