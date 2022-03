Formule 1 (GP de Sakhir). Le premier podium pour le Normand Esteban Ocon 

La course

C'est un avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 qui s'est bien déroulé pour le pilote originaire d'Evreux Esteban Ocon, qui obtient la seconde place, derrière le vainqueur Sergio Perez. "Ça a été génial d'arriver enfin à ce résultat. L'année n'a pas toujours été facile, mais nous avons vu arriver les progrès, ça n'a pas toujours tourné en notre faveur, et c'est ce qui est frustrant d'une certaine manière. Donc nous savons enfin que c'est arrivé." Du côté du coureur de Bois-Guillaume Pierre Gasly, l'histoire aura été moins rose, puisqu'il termine à la 11e place, à un petit rang des points. "Il nous a manqué de la vitesse, je n'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais avec la voiture, c'était très compliqué. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait clairement des opportunités à saisir. On n'a pas été très chanceux avec la voiture de sécurité virtuelle, mais on a manqué de vitesse."

Prochain rendez-vous

Onzième et douzième au classement mondial des pilotes, Gasly et Ocon disputeront la dernière manche la saison, à Abu Dhabi dimanche 13 décembre, à 14 h 10.