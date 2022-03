Calvados. Deux morts dans la collision de deux voitures et un camion

Une terrible collision a eu lieu ce lundi 7 décembre vers 8 heures à Noues-de-Sienne, à l'ouest de Vire sur la D524, sur l'axe Vire-Saint-Sever. Deux voitures et un camion se sont violemment percutés. Le bilan de l'accident est dramatique.

Deux morts

Un homme âgé de 23 ans et une femme âgée 46 ans, les conducteurs des deux véhicules, sont décédés. À midi, les opérations de désincarcération pour dégager le véhicule de la conductrice encastré sous le poids lourd étaient toujours en cours, une grue étant nécessaire. Le conducteur du poids lourd, un homme de 41 ans, a été transporté à l'hôpital de Vire. Au total, vingt sapeurs-pompiers et six engins des centres de secours de Saint-Sever, Vire et Vassy ont été mobilisés.