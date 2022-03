Évrecy. À la pépinière, près de 8 000 sapins sont coupés chaque année

Il y en a de toutes les tailles et de différentes variétés. Les sapins Nordmann, Épicéa, Omorika ou Fraseri produits par la pépinière d'Évrecy sont chouchoutés chaque année pour être prêts aux fêtes de fin d'année. "Il faut attendre dix ans pour qu'un sapin puisse être commercialisé !", explique Nicolas Jamet, l'un des salariés de cette pépinière familiale. Mais cela nécessite beaucoup de travail en amont. "Il y a beaucoup d'entretien de désherbage. Ensuite, il faut réguler les parasites ou les dégâts de chevreuils. On sait qu'un sapin est prêt au mois d'août." Et après ? "On les sélectionne un par un, on les étiquette, puis on les arrache à la dernière minute." Entre 5 000 et 8 000 sapins sont préparés chaque année.