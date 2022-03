Seine-Maritime. L'affaire Levasseur : crime en Pays de Bray

Auteur de nombreux ouvrages historiques en lien avec la Seconde Guerre mondiale, François Fouquet, natif du Pays de Bray, signe aussi des livres policiers inspirés par des faits divers normands ayant défrayé la chronique. Parmi ces crimes exhumés, il a choisi de parler de l'assassinat d'un fermier dans le village des Grandes-Ventes en 1935 : une affaire trouble ! L'affaire Levasseur est le deuxième opus de la collection Les mains assassines qu'il a imaginé avec le soutien des éditions L'écho des vagues.

Une enquête approfondie

C'est en lisant les journaux anciens, que l'auteur trouve sa source d'inspiration. "C'est un long travail de recherche qui me permet de mettre le doigt sur des affaires criminelles qui ont fait la une des journaux, je travaille à partir des vieilles éditions du Réveil, un périodique incontournable du pays de Bray." Le premier opus de la collection est une sombre histoire dans laquelle la fille d'une tenancière de bar est retrouvée sans vie, pour ce deuxième opus, c'est un fermier qui est retrouvé poignardé sur le bord d'une route de campagne en plein hiver. "Je prends soin de choisir des crimes dont le mobile est varié : infanticide, parricide, crime crapuleux." Une fois sa sélection faite, François se rend sur les lieux du crime pour s'en imprégner et effectue des recherches aux archives départementales : "J'ai pu y retrouver les documents policiers et judiciaires et cela m'a permis de reconstituer fidèlement les faits et le déroulement de l'enquête."

L'ombre d'un doute

En exhumant ces archives, François Fouquet relève les lacunes de l'enquête. "À l'époque, les techniques scientifiques sont lacunaires. Les interrogatoires étaient donc décisifs. Ils devaient être rondement menés pour faire surgir la vérité. Les enquêteurs doivent cependant faire face à un taiseux, difficile à cerner et qui revient sans cesse sur ses déclarations, ce qui fait que le doute persiste quant au mobile et à la culpabilité de l'assassin."

Si les événements de cette enquête sont mis en scène pour rendre ce livre plus attrayant, le contenu du roman n'en est pas moins strictement fidèle à l'histoire : "L'affaire étant ancienne, j'ai pu conserver les noms des personnes impliqués dans l'affaire et tous les lieux sont cités, je me suis juste contenté d'imaginer les dialogues entre le juge Levêque et le brigadier-chef Jan en charge de l'enquête ce qui nous permet de suivre le déroulement de l'affaire."

Pratique. François Fouquet, L'affaire Levasseur, L'écho des vagues, 13€