Etats-Unis [Vidéo]. Vétéran du Débarquement, il survit à la Covid-19 avant de fêter ses 104 ans

C'est le deuxième combat gagné de sa vie. Le Major Wooten, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et du Débarquement en Normandie, a célébré son 104e anniversaire dans l'Alabama, aux Etats-Unis, jeudi 3 décembre. La veille, il était sorti de l'hôpital de Madison sous les applaudissements, après avoir vaincu le coronavirus pour lequel il était soigné depuis la fin du mois de novembre.

Sur une vidéo de sa sortie de l'hôpital, postée sur Facebook, le personnel soignant et ses proches entonnent le traditionnel Happy Birthday to you.

" target="_blank">

Selon le magazine Madison Living, le centenaire avait débarqué sur la plage d'Utah Beach, dans la Manche, le 20 août 1944. Il faisait partie d'un groupe d'anciens combattants présents en Normandie l'année dernière, à l'occasion du 75e anniversaire du D-Day. Sa petite-fille, Holly Wooden Mc Donald, l'a décrit comme "le trésor de la famille", indique l'hôpital de Madison.