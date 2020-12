Rouen. Hockey: les Dragons s'inclinent à Amiens en match amical de reprise

Le match

Après six semaines sans compétition officielle depuis l'annonce du nouveau confinement, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), toujours leaders de la Synerglace Ligue Magnus, retrouvaient la glace du Coliseum d'Amiens et après un premier tiers vierge de but, les locaux allaient ouvrir la marque à la fin du 2e tiers par Lacome avant que Brock Trotter égalise en début de 3e tiers et que Loic Lampérier ne donne l'avantage à la 51e minute 2-1. Mais les Gothiques parviennent à égaliser par Baazi juste avant le buzzer final et finalement s'imposent au bout de deux minutes de prolongations par l'intermédiaire de Beaudry.

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Lhenry y voient donc maintenant un peu plus clair quant à la reprise qui aura lieu vendredi 11 décembre 2020 chez les Diables Rouge de Briançon toujours à huis clos puis retrouvera les Gothiques d'Amiens vendredi 18 décembre 2020 sur l'Ile Lacroix en 16e de finale de Coupe de France toujours à huis clos.