Cherbourg. Idée cadeau : des kits pour fabriquer vos propres personnages en feutrine

Pourquoi ne pas profiter des fêtes de Noël pour prendre le temps de fabriquer soi-même un cadeau ? Une trousse, un doudou ou un masque fantaisie ?

À vos aiguilles ! Petit cours de couture pour débutants avec Françoise Sanson, qui nous accueille dans les coulisses de son enseigne "Patchwork Boutique" au 13 rue du Port, à Cherbourg-en-Cotentin.

Elle y propose des tissus à la découpe, des masques faits main, des pochettes, sacs et accessoires et elle donne également des cours.

Cette année, elle propose pour la première fois ses propres créations en kit, avec les pièces prédécoupées pour fabriquer soi-même des petits personnages en feutrine. "Il suffit simplement d'assembler les pièces, je fournis aussi le fil pour coudre et la bourre", explique-t-elle. Elle nous donne les clés de sa pièce favorite : un petit ours polaire blanc et rose parme d'environ 13 cm de haut.

"On prend la première pièce blanche du corps de l'ours, sur laquelle on va appliquer les parties colorées, le ventre, le nez, les oreilles, et puis on va faire les yeux. Une fois que cette partie sera prête, on va la coudre avec la deuxième partie, qui est le dos du personnage. On va coudre sur les trois quarts, tout autour, en laissant une petite ouverture pour mettre la bourre, pour lui donner un peu de volume. Ça, en une heure, c'est fait", détaille la spécialiste.

À vous ensuite de faire preuve d'imagination. "Je lui ai rajouté des petites lunettes violettes qui vont très bien avec son petit ventre, son petit nez, ses petites oreilles, qui sont parme aussi." Françoise Sanson propose aussi d'autres modèles, du bonhomme de neige aux doudous, en passant par nos amis à quatre pattes… Vous avez le choix !

Pour les plus expérimentés, il est aussi possible de demander en boutique les couleurs et les matrices de son choix.

Patchwork Boutique, 13 rue du Port, Cherbourg-en-Cotentin