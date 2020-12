Hérouville-Saint-Clair. Boom des voitures hybrides : "Elles représentent 50 % de nos ventes"

S'il y a une voiture qui à la côte en cette période, c'est l'hybride. Jean Baptiste Lebon, directeur de la concession Ford à Hérouville-Saint-Clair, répond à nos questions.

Qu'est-ce qu'une voiture hybride ?

"Il y a trois technologies hybrides différentes. Les micro-hybride, c'est juste une batterie qui va aider le moteur thermique. Cette technologie est la moins onéreuse et on baisse de 8 à 10 % la consommation de carburant. L'hybride traditionnel a un moteur électrique on peut rouler 3, 4 km tout en électrique et la batterie se recharge grâce au moteur thermique. Enfin, l'hybride rechargeable permet de rouler entre 30 à 50 km tout en électrique. Il y a également un moteur thermique qui permet de partir en vacances par exemple."

Pourquoi les voitures hybrides

ont-elles la cote ?

"L'Etat pousse pour avoir plus de véhicules propres. Il y a eu l'effet prime à la casse, il y a eu un super bonus pour ces véhicules également qui incite les clients à partir sur cette technologie. Les constructeurs développent aussi beaucoup leurs gammes."

Avez-vous remarqué

une hausse des ventes ?

"Oui, c'est vrai que la demande est assez importante. L'année dernière, on n'en vendait pas, et maintenant elles représentent pratiquement 50 % de nos ventes. C'est énorme mais c'est lié aussi à l'avancé technologique et au développement de la gamme."

Combien coûte une voiture hybride ?

"Tout dépend du modèle. Les micro-hybrides sont à peu près 500 euros plus chères que les voitures à moteur thermique. Il faut compter 5 000 euros en plus pour les voitures hybrides traditionnelles et 10 000 euros pour les hybrides rechargeables."