Football (National). Une opportunité en or pour Quevilly Rouen Métropole face à Bastia-Borgo

Après trois victoires consécutives dont la dernière lors des toutes dernières minutes de jeu face à Annecy (2-1) sur un but de l'inévitable Andrew Jung, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole tenteront de poursuivre cette belle série face à Bastia-Borgo lors de la 15e journée de National. Les Normands recevront les Corses vendredi 4 décembre à partir de 18 h sur leur pelouse du stade Robert Diochon.

En cas de succès, le club normand, 3e du championnat, pourrait prendre la tête du classement car il possède un match de moins que ses principaux rivaux - le SC Bastia, leader, et le Red Star, second - qui ne possèdent qu'un seul petit point d'avance. Mais avant de parler classement, il faudrait tout d'abord assurer une victoire à domicile contre Bastia-Borgo qui pointe aujourd'hui à la 8e place du championnat.

L'opération semble possible puisque l'adversaire du jour peine actuellement en championnat et ne s'est plus imposé depuis presque un mois (dernière victoire le 6 novembre) et a depuis enchainé deux matchs nuls et une défaite.