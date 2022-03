Seine-Maritime. Le port obligatoire du masque prolongé jusqu'au 20 janvier 2021

Il va falloir continuer à garder le réflexe de se munir d'un masque en quittant son domicile. Dans un arrêté qui s'applique à compter du mercredi 2 décembre, le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a prolongé le port obligatoire du masque dans toutes les communes du département jusqu'au mercredi 20 janvier inclus.

Amende de 135 euros

Cette mesure s'applique pour toutes personnes de 11 ans et plus, "sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public". Sont exclus de cette obligation : les bois, les forêts ou encore les plages (à partir de la zone de galets jusqu'à l'estran). Les personnes en situation de handicap peuvent aussi être exemptées de cette obligation sur présentation d'un justificatif médical.

Pour rappel, l'absence de respect de cette obligation peut être verbalisée d'une amende de 135 euros. À noter que la vente d'alcool à emporter reste aussi interdite de 21 heures à 6 heures, dans l'ensemble du département, là aussi jusqu'au 20 janvier inclus.