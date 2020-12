Au sud de Caen. Un incendie nocturne dans une salle des fêtes

Mercredi 2 décembre, dans la nuit, les secours ont été engagés à 2 h 30 pour un feu dans la salle des fêtes de Rocquancourt. À l'arrivée des pompiers, un local de 20 m2 était entièrement embrasé et la fumée s'était répandue dans la partie salle des fêtes. Les secours sont restés sur place jusqu'à six heures du matin. Vingt sapeurs pompiers des centres de secours de Ifs et Bretteville-sur-Laize étaient présents sur les lieux de l'incendie. Ce sinistre n'a fait aucune victime.