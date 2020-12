Blainville-sur-Orne. Cas de Covid-19 dans l'école : toute la population pourra être testée

L'information est tombée ce mardi 1er décembre, vers 17 heures. À la suite de quatre cas de Covid-19 chez les enseignants et deux élèves positifs dans l'école primaire Colbert de Blainville-sur-Orne, l'Agence régionale de santé (ARS) a décidé de mettre en place un dépistage pour toute la population les jeudi 3 et vendredi 4 décembre.

Qui est concerné ?

Après de nombreux échanges entre la préfecture du Calvados, le maire de la commune et l'Éducation nationale, les tests ne seront pas réservés qu'aux enfants, parents et personnels de l'établissement. Habitants, parents d'élèves, enseignants, enfants ainsi que les agents publics, salariés et commerçants de la commune de Blainville-sur-Orne auront la possibilité de se faire tester pendant deux jours.

Cette opération aura lieu dans les locaux de l'espace Paul-Eluard de la ville, situé 8 rue de Roger-Salengro, près de La Poste.

Sur la base du volontariat, la population est invitée à se faire tester les jeudi 3 et vendredi 4 décembre, de 14 heures à 18 heures.