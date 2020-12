Saint-Lô. Créez une boîte de Noël personnelle pour les plus démunis

L'initiative gagne de plus en plus de communes en France. C'est au tour de Saint-Lô d'inviter ses habitants à constituer une boîte de Noël pour les plus démunis. Dedans, il faut : quelque chose de chaud (écharpe, bonnet), de bon (chocolat, biscuit) - en laissant l'étiquette avec la date de péremption dessus -, un produit de loisir, de beauté et un mot réconfortant. Ces boîtes doivent être déposées dans l'une parmi la vingtaine d'adresses participantes, et seront ensuite distribuées aux personnes sans domicile fixe, aux femmes victimes de violence et aux migrants, via des associations. "C'est pour redonner de la chaleur humaine… Cette boîte est parfois le seul lien humain qu'il leur reste. Avec le mot, on rajoute un peu de soi-même", explique Wilfried Caruel, gérant de la boutique (gratuite) Sans sous, à l'initiative de cette opération, avec la citoyenne au grand cœur Anaïs Nourry. Une première à Saint-Lô. "On s'est organisé sen moins d'une semaine, explique Anaïs. On espère réitérer l'opération l'année prochaine". Participation possible jusqu'au jeudi 17 décembre.

