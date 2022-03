Lonrai. Prix Goncourt 2020 : encore une œuvre imprimée dans l'Orne

"Nous avons imprimé cinq prix Goncourt sur les six dernières années", annonce fièrement Christophe Pillon, directeur général de Normandie Roto Impression, située dans la ville de Lonrai. Cette année, le lauréat est l'écrivain Hervé Letellier, grâce à son œuvre L'Anomalie. L'annonce a été faite lundi 30 novembre, à midi.

Seulement trente minutes après le résultat, les rotatives de l'imprimerie étaient déjà en marche. "Nous étions prêts. Plus de la moitié des salariés était mobilisée pour l'impression", poursuit-il. Et pour cette imprimerie, les chances de gagner étaient nombreuses, puisque parmi les quatre titres finalistes du prix, trois étaient déjà imprimés chez Normandie Roto Imprimerie. "En moyenne, un prix Goncourt fait entre 300 et 400 000 exemplaires. L'Anomalie est un bon cru, nous serons dans la fourchette haute des prix Goncourt", se réjouit Christophe Pillon.

Que les lecteurs ne s'impatientent pas, les premiers camions sont partis tôt ce mardi 1er décembre en direction des librairies et points de vente partout en France.