Caen. Allègement du confinement : les commerçants retrouvent le sourire

Le froid glacial, les rayons du soleil et surtout des sourires. Dès 9 heures du matin, samedi 28 novembre, les trottoirs du centre-ville de Caen ont retrouvé de l'animation et les commerçants étaient ravis de pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. "Il était temps !", lâche Pauline Caré, soulagée de rouvrir son magasin de jouets Le Bonhomme de bois. La préparation n'a pas été de tout repos. "Il fallait ranger tous nos stocks, préparer la réouverture avec le 8 m2 par client", mais aussi "décorer la boutique pour se mettre dans l'ambiance des fêtes", ajoute Alain Buché, horloger de la rue Saint-Pierre.

"On était presque déboussolés de voir autant de monde"

Mais cette fois, pas question de se plaindre. "C'est chouette de voir que les rues bougent ! On était presque déboussolés de voir autant de monde après un mois de fermeture", dit avec enthousiasme Pauline Caré. Quelques mètres plus loin, Karine Thébault ne cache pas son sourire derrière le masque. "On n'est pas loin du meilleur samedi de l'année", glisse la gérante de Midi à 14 heures, une boutique de déco et cadeaux très tendance pour Noël. "Ça fait du bien de voir du monde et vendre en direct car le cliquer-retirer n'est pas toujours évident. J'y crois vraiment !"

Si les clients étaient au rendez-vous dès le premier week-end d'ouverture, les commerçants sont prêts à tout donner pour leur rendre la pareille. À commencer par les horaires d'ouverture. "Je serai ouvert 7 jours/7 sans fermeture le midi et jusqu'à 20 heures pendant un mois, explique Alain Buché, gérant de la bijouterie Alain Design. Noël, c'est la période phare pour nous !" De son côté, Annabelle Garnier, gérante de l'Occitane, boutique de produits de beauté, compte mettre en place un stand de vente extérieur "pour faire en sorte que les gens attendent le moins longtemps possible, aussi bien dehors qu'à l'intérieur. J'ai aussi commandé un deuxième appareil à carte bleue", raconte la commerçante.

Pour tenter de rattraper le retard, les commerçants sont prêts à redoubler d'efforts, quitte à ne pas compter les heures. Samedi dernier, "on a fait 15 à 20 % de chiffre d'affaires en plus que l'année dernière à la même période". Quoi de mieux pour motiver les troupes ? Pauline Caré et Anne-Christine Lecheminant ont même embauché une personne supplémentaire pour répondre à la demande. "On a aussi emballé certains cadeaux à l'avance, comme ça, on gagne du temps pour satisfaire tout le monde. On va continuer le cliquer-retirer tout le mois de décembre. Le dimanche matin, on se garde une petite heure de plus pour dormir (rires) ! On a presque été fermés 3 mois sur 12, donc là, on a vraiment envie d'y aller !" C'est certain, les commerces de proximité sont plus que jamais motivés pour les fêtes de fin d'année, en espérant que le Père Noël soit généreux…