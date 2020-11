Communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel. Et si vous receviez du courrier d'un inconnu ?

Il est de plus en plus rare de recevoir une carte postale ou une lettre écrite de la main d'un proche dans sa boîte aux lettres, où restent seulement les factures et la publicité... La communauté d'agglomération du Mont Saint-Michel veut inverser la tendance et propose aux habitants intéressés de participer à L'Adresse, un projet artistique, qui a pour but d'écrire une lettre à un inconnu, qui leur répondra en retour.

"Ecrire une lettre, ce n'est pas banal, ça veut dire choisir ses mots, c'est un temps qu'on s'octroie pour consacrer une pensée à l'autre et prendre plaisir à lui raconter...", explique Carole Lardoux, directrice artistique et culturelle de l'agglomération du Mont Saint-Michel.

Les participants pourront écrire sur un des thèmes suivants : l'amour, le voyage, la famille ou bien un sujet libre. "Le projet s'adresse à tous les publics, à partir de 10 ans sans limite d'âge, habitués ou pas à l'écriture. On ne regardera pas les fautes, ce n'est pas un concours", précise Carole Lardoux. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire avant le mardi 15 décembre, puis le nom et l'adresse de votre correspondant vous sera transmis. Les lettres seront ensuite collectées et feront l'objet d'une lecture théâtralisée, le samedi 12 juin à Saint-Jean-le-Thomas, le tout, en respectant l'anonymat des auteurs.