Basket (Nationale 1). C'est reparti pour le Caen Basket Calvados !

Même si la perspective de jouer à huis clos n'enchantait pas les présidents de Nationale 1, le retard pris sur le calendrier est tel qu'il faut repartir au combat, et ce dès le mois de décembre. Le CBC n'attendra donc pas le retour des spectateurs pour retrouver son championnat. "La FFBB a décidé de chambouler le calendrier du championnat et de jouer en décembre tous les matchs qui n'ont pas pu être joués par les différentes équipes lors des six premières journées", explique le club dans un communiqué. La reprise officielle pour la bande de Fabrice Courcier aura donc lieu mardi 8 décembre au Palais des sports, face à Kaysersberg, à 18 heures, avant d'enchaîner par Andrézieux (15 décembre) et d'aller à Besançon (19 décembre) puis Orchies (22 décembre).