Granville. Opération de contrôles sur le port de pêche

Les réglementations en vigueur sur les produits issus de la pêche sont-elles bien respectées ? C'est pour répondre à cette interrogation qu'un contrôle a été mené, jeudi 26 novembre à Granville, sur réquisitions du procureur de la République.

Pilotée par la brigade nautique côtière du groupement de gendarmerie de la Manche, l'opération a également mobilisé la brigade de Sartilly, le peloton autoroutier d'Avranches, le groupement de Saint-Lô, la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime et l'unité littoral des affaires maritimes de Cherbourg-en-Cotentin.

Au final, six infractions ont été relevées, dont trois pour défaut de pesée, une pour achat de coquilles Saint-Jacques débarquées illégalement, une pour transport de produits débarqués illégalement et une pour transfert sans autorisation de produits de la pêche. "Des vérifications croisées seront réalisées ultérieurement en ce qui concerne les quantités débarquées sur les navires visés avant les auditions des mis en cause", indique la gendarmerie.