Pris en train de fouiller une voiture

Rue du bac à Rouen. Un témoin aperçoit un homme qui tente d'ouvrir une à une toutes les voitures de la rue.

Il est 2h50. Appelée sur les lieux, une patrouille de la brigade anti-criminalité arrive avec une description et aperçoit, dans une des voitures, le personnage correspondant à la description qu'on leur a faite.

L'homme, âgé de 25 ans, plus ou moins SDF avait entièrement fouillé la voiture. Dans le sac posé à côté de lui, les policiers ont retrouvé des lunettes de soleil, un GPS ainsi que des vêtements. Appelé par la police, le propriétaire de la voiture a confirmé que sa voiture avait été entièrement fouillée et vu qu'il lui manquait une paire de lunettes et un GPS. Le voleur a été ramené à l'Hôtel de police afin d'y être entendu.