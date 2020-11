Seine-Maritime. Paul Marius s'installe dans le château de Belbeuf

Trois ans après le départ de l'assureur Axa, l'emblématique château de Belbeuf a trouvé un nouveau propriétaire. Samedi 28 novembre, la maroquinerie Paul Marius a ouvert une boutique éphémère dans cette bâtisse, datant du XVIIIe siècle, et y installe aussi son bureau de style. "Nous étions à la recherche d'un lieu assez conséquent dans l'agglomération", raconte Florent Poirier, le fondateur de Paul Marius qui souhaitait aussi "un lieu incroyable et magique".

Une dizaine d'embauches

Investir des lieux historiques, "nous savons le faire, souligne Florent Poirier. Et aujourd'hui, nous récupérons le château de Belbeuf qui a été extrêmement bien entretenu par Axa." C'était le cas aussi de l'hôtel des Carmes, à Rouen, qui accueille jusqu'à présent le bureau de style dont le déménagement au château va permettre son développement. "Les mesures Covid nous obligent à avoir des espaces de travail de plus en plus grands pour ne pas être les uns sur les autres", poursuit le fondateur de Paul Marius, qui projette l'embauche d'une dizaine de nouveaux collaborateurs "dans les mois à venir".

En revanche, la boutique de l'hôtel des Carmes continuera à exister et ce point de vente supplémentaire au château, pour les fêtes de fin d'année, permettra à Paul Marius de respecter au mieux les nouvelles mesures sanitaires. "Nous pensons passer cette fin d'année sans trop de difficulté, explique Florent Poirier. Les ventes en ligne ne remplacent pas les achats en magasin, les gens viennent donc nous voir et c'est extrêmement rassurant aussi."

D'autres projets verront le jour au sein du château et du parc, avec la mise en place de parcours pédagogiques dans les jardins ou de visite à l'intérieur de la bâtisse pour découvrir le travail d'artistes locaux.