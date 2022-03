Caen. Cardiologie : de nouveaux outils à l'hôpital privé Saint Martin

L'institut cardiovasculaire de l'hôpital privé Saint Martin, à Caen, a profité de l'été pour se doter de nouveaux outils et infrastructures. "Des travaux ont été réalisés dans deux de nos trois salles de coronarographie", explique Jean-François Morelle, cardiologue. Désormais, les professionnels disposent d'une imagerie plus précise associée à une diminution des doses de rayons X lors des coronarographies. Ils disposent également de trois outils explorant la physiologie coronaire : l'IMR (indice de résistance microcirculatoire) qui analyse les troubles de microcirculation du cœur, la FFR qui cible plus rapidement les artères malades et l'OCT qui permet de visualiser l'intérieur des coronaires. "Auparavant, des patients souffraient de douleurs thoraciques et nous n'étudions pas la micro circulation. Avec l'IMR, c'est désormais possible et cela nous permet d'affiner nos diagnostics et d'apporter des réponses précises", poursuit le spécialiste. Nouvel outil dans le monde scientifique, l'IMR n'est utilisé que dans très peu de centres médicaux français.