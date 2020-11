Caen. Ils reportent deux fois leur mariage à cause du confinement

Ils devaient se marier au mois de juin, puis en décembre 2020... ce sera finalement en février 2021 ! Céline Lebarbey et Sébastien Morin, 33 et 31 ans, ont décidé de reporter leur mariage à deux reprises en raison de la situation sanitaire.

Pour ce couple habitant dans la banlieue caennaise, pas question de limiter la cérémonie à trente personnes. "On veut avoir tous nos amis et nos familles", lâche Sébastien Morin. Le 27 juin, date initialement prévue, "on a fait une fête de report", relativise Céline avec le sourire. Les futurs mariés ont préféré attendre afin de pouvoir rassembler les 120 invités sur la liste. Tout cela nécessite de l'organisation. "Le plus compliqué c'est les disponibilités du lieu." Viennent ensuite le traiteur, la mairie, l'église, le fleuriste, le photographe. Et la tenue ? "J'avais acheté une robe d'été sauf que l'on se marie l'hiver. J'ai trouvé un accessoire pour me tenir chaud le jour J."

Pour le reste, "on a été chanceux, on a tout reprogrammé en une matinée", indique t-elle. Une certitude : le 20 février, ils seront plus que jamais prêts pour se dire oui !