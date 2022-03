Louane a sorti son album "Joie de vivre" le vendredi 23 octobre. Parmi les titres qui ont été choisis pour le mettre en avant sur les radios, il y a "Désolée" que vous avez découvert avec Tendance Ouest.

Le titre est maintenant doté d'un clip, qui montre le destin de trois couples.

La chanteuse a confié s'être livrée plus que jamais dans cet album qu'elle a en majorité écrit et non plus seulement interprété. L'album de Louane s'est vendu à 20 000 exemplaires en un mois.