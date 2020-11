Le Havre. Un adolescent de 16 ans agresse un éducateur spécialisé

Un éducateur spécialisé de 34 ans s'est fait agresser mercredi 25 novembre. Les faits se sont produits à l'Institut départemental de l'enfance de la famille et du handicap pour l'insertion (Idefhi), rue de Tourneville au Havre. Dans l'après-midi, une altercation verbale éclate avec un adolescent de 16 ans, placé dans le foyer depuis quelques mois. Dans la soirée, ils se recroisent et le jeune va se montrer particulièrement violent. Il va donner des coups de poing au visage de l'éducateur ainsi que des coups de pied. Un autre éducateur va s'interposer et appeler police secours. La victime s'est vue prescrire cinq jours d'ITT. La police va, non sans mal, interpeller l'adolescent. Une plainte a été déposée.