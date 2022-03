Près de Cany-Barville. Deux blessés dans un face-à-face sur la route : une conductrice héliportée

Un accident de la circulation s'est produit jeudi 26 novembre, vers 15 h 45, sur la route départementale 50 à Sasseville, près de Cany-Barville. Une voiture et une camionnette se sont percutées de face. Les deux véhicules se sont retrouvés sur le toit, chacun d'un côté de la chaussée.

Les deux conducteurs étaient incarcérés dans leurs véhicules à l'arrivée des secours. Une conductrice, âgée d'une trentaine d'années, était inconsciente. Elle a été prise en charge en urgence absolue par les sapeurs-pompiers et le SMUR. Médicalisée, elle devait être héliportée par Dragon 76 vers un hôpital de la région.

L'autre conducteur, âgé de 54 ans, a été plus légèrement blessé et pris en charge dans une ambulance avant d'être transporté vers un hôpital. 23 pompiers sont intervenus sur place avec six engins.