Seine-Maritime. Alcoolique et dépressif, il met sa famille dehors et s'enferme chez lui

L'homme était porté disparu depuis mardi 24 novembre. Le lendemain, il revient à son domicile de Nolléval, dans le pays de Bray, visiblement alcoolisé et sous l'empire de médicaments. Il met alors à la porte, sans ménagements, son épouse et sa fille, qui préviennent la gendarmerie. Arrivés sur place, les militaires cherchent à raisonner le forcené qui refuse de sortir. Il va même jeter par la fenêtre un hachoir en direction d'un gendarme, qui l'évite de peu. Finalement, le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray intervient et peut interpeller le suspect. Étant donné son état dépressif et son alcoolisation, il est directement évacué vers le CHU de Rouen. Il sera placé en garde à vue par la suite.