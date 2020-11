Tendance Confidences. La vie tient à un souffle, mais précieux ! Rencontre avec Julie Martinez

L'invitée de l'émission Tendance Confidences ce dimanche 29 novembre est Julie Martinez, auteure d'un livre témoignage intitulé Mon second souffle, paru chez City Édition. Dans les sillons des pages de ce livre témoignage, Julie Martinez et Florence Bouté nous ouvrent au sens vital des mots : don et souffle.

Pour Julie Martinez, greffée des deux poumons, les aidants vivent aussi la maladie, mais tous la vivent différemment : "J'avais conscience que mes proches avaient mal de me voir souffrir. J'ai essayé de leur faire part de ma résilience et nous avons avancé main dans la main." Pour l'auteure : "En matière de greffe, ce qui caractérise un don, c'est la gratuité et l'anonymat."