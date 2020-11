Caen. Environ 800 personnes manifestent contre la loi Sécurité globale

"Colère", "atteinte à la liberté", "plus de censures, plus de bavures", c'est le ressenti de nombreux manifestants venus ce mardi 24 novembre à Caen, dire non à la loi Sécurité globale, une loi qui sanctionne la diffusion "malveillante" de l'image des policiers, notamment lors de manifestations. Au moment même où la loi est votée à l'Assemblée nationale, à 388 voix pour et 104 voix contre, environ 800 personnes défilent du boulevard Maréchal-Leclerc jusqu'à l'hôtel de ville. "Ce qui nous révolte le plus, c'est l'utilisation de drones et l'interdiction de dénoncer les violences policières à travers les images", expliquent Lorine et Manon, deux Caennaises. "Ils doivent remettre en question leur fonctionnement et leurs méthodes d'interpellation", ajoutent-elles.

Deux manifestantes brandissent leurs pancartes contre la loi Sécurité globale. - Justine Tariel

La loi, désormais adoptée à l'Assemblée nationale, devra être validée par le Sénat courant janvier.