Kayak : pas de médaille pour Sébastien Jouve

Tous les espoirs étaient permis, samedi 11 août, pour la finale de kayak biplace 200 mètres. Le binome français, Hybois-Jouve, espérait bien monter sur le podium après s'être brillamment qualifié.

Malheureusement le normand, Sébastien Jouve et son coéquipier, Arnaud Hybois sont arrivés 4e en 35"012. L'épreuve a été remportée par le duo russe Yury Postrigay et Alexander Dyachenko, en 33"507. Viennent en deuxième position les Biélorusses Raman Piatrushenka et Vadzim Makhneu, en 34"266. Ce sont les Britanniques Liam Heath et Jon Schofield qui ont décroché le bronze en 34"421.