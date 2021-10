L'Allemagne et l'Amérique invitées aux Nocturnes de la cathédrale

"De l'Allemagne aux Etats-Unis", tel est le thème retenu pour cette nouvelle soirée au coeur de la cathédrale dans le cadre des Nocturnes. Oeuvres de musiciens allemands et américains se donneront la réplique. Jean-Baptiste Aguessy sera au violon alto et Florence Génisson au piano. Au programme :

- La Sonate opus 120 N°1 pour alto et piano de Johannes Brahms.



- L'Adagio et Allegro opus 70 pour alto et piano de Robert Schumann.



- Two pieces pour alto et piano de Frank Bridge : Il Pensiero ; Allegro Appassionato



- Kol Nidrei opus 47 pour alto et piano de Max Bruch.



- Et quelques morceaux de musiques américaines...

(Photo. Jean-Baptiste Aguessy a suivi sa formation au CNR de Rouen et est diplômé du Conservatoire de Paris.)