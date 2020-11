Agglo de Rouen. Citizens met en lien les besoins des associations avec des entreprises

À la crise sanitaire s'ajoute en ce moment la crise sociale. Plus que jamais, les associations jouent un rôle primordial et doivent composer avec des moyens et des bénévoles qui peuvent se raréfier. Avec Citizens, Pierre Paillereau propose d'aller chercher les compétences là où elles sont, au sein des entreprises et des collectivités.

Favoriser le mécénat de compétences

"La plateforme permet de faciliter la rencontre entre les besoins des associations locales et les moyens des entreprises. L'idée est de permettre aux entreprises de faciliter leur démarche de mécénat, notamment de mécénat de compétences", explique le jeune entrepreneur. En clair, il s'agit d'inciter les entreprises ou collectivités à libérer un salarié sur son temps de travail pour aider une association sur une mission donnée. Et elles peuvent être variées : "Ça peut être la Banque alimentaire de Rouen qui a besoin de bras pour sa collecte nationale. Ça peut aussi être sur des compétences pures. Par exemple, vous êtes comptables et vous allez aider une petite association à structurer sa comptabilité."

Le projet est encore en ce moment en développement avec une première phase qui a consisté à rencontrer les associations locales qui pourraient être intéressées. Reste désormais à convaincre les entreprises et les collectivités d'adhérer au dispositif. Deux incubateurs, destinés à aider à la création d'entreprises, accompagnent le startuper dans sa démarche.